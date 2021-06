Bankové účty zadarmo

V dnešnom článku by som sa chcel pozrieť na možnosti bezplatných bankových účtov dostupných pre občanov SR. Budeme sa venovať tak kamenným, ako aj mobilným bankám.

Vo všetkých prípadoch budeme vyžadovať produkt, ktorý poskytuje bezplatné vedenie bez dodatočných podmienok.

Na začiatok je potrebné vysvetliť pojmy banka a inštitúcia elektronických peňazí (e-money institution, ďalej len EMI). Klasické banky disponujú bankovou licenciou, vzťahujú sa na nich prísne regulácie a podliehajú tiež schéme na ochranu vkladov do výšky 100 000 EUR (v Európe). Subjekty EMI operujú s voľnejšou licenciou, čo sa prejavuje napr. aj absenciou ochrany vkladov.

Na slovenskom trhu poskytujú účty zadarmo banky Fio, mBank, 365 banka a ČSOB, pričom všetky 4 disponujú bankovou licenciou.

Fio banka pôsobí na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky, pričom jej hlavné sídlo je v Českej republike. Účet poskytuje mobilnú aplikáciu, internet banking, jednu debetnú kartu Mastercard alebo Maestro a s ňou 2 výbery z ľubovoľného bankomatu mesačne zdarma. Debetná karta poskytuje možnosť využitia zľavových kupónov (program Môj Mastercard). K bežnému účtu je možné si aktivovať aj sporiaci účet s úrokom 0,03 % p.a. Banka má kamenné pobočky vo viacerých mestách.

mBank pôsobí na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky, pričom ide o banku sídliacu v Poľsku. Účet poskytuje mobilnú aplikáciu, internet banking, jednu debetnú kartu Mastercard (bezplatná v prípade čerpania aspoň 70 EUR za mesiac) a s neobmedzený počet výberov z ľubovoľného bankomatu nad zdarma v hodnote aspoň 70 EUR. Debetná karta poskytuje možnosť využitia zľavových kupónov (program Môj Mastercard). K bežnému účtu je možné si aktivovať aj sporiaci účet mSporenie s úrokom 0,01 % p.a. Banka má niekoľko kamenných pobočiek a kioskov v nákupných centrách, ale väčšina komunikácie je smerovaná na elektronické kanály.

365 Banka je mladá banka, ktorá je v skutočnosti obchodnou značkou Poštovej banky. Je zameraná prevažne na mladého moderného klienta a jej služby sú poskytované cez mobilnú aplikáciu a internet banking. K dispozícii je debetná karta Mastercard s neobmedzenými výbermi z bankomatov 365 banky. Okrem štandardného programu zľavových kupónov Môj Mastercard disponuje aj cashback programom PeniazeSpäť, v rámci ktorého je možné aktivovať si kupóny do vybraných obchodov v rámci mobilnej aplikácie, alebo internet-bankingu. V prípade aktivácie sporiaceho účtu je aktívny úrok 0,0365% (v tomto prípade prišlo k zníženiu úroku z pôvodných 0,365%, ktorý zostal len pre prémiový product účtu). Existuje ešte zvláštna forma sporenia, ktorá sa nazýva Syslenie. Tá je úročená atraktívnym úrokom 3,65 %, avšak prispievať sa do nej dá len zaokrúhľovaním platieb alebo zostatku.

ČSOB nedávno prišla s novým produktom Smart účet. Ide o účet, ktorý je naozaj zadarmo bez dodatočných podmienok a snaží sa byť elektronickou verziou produktu bežného účtu podobne, ako konkurencia. Obsahuje debetnú kartu VISA classic, mobilnú aplikáciu, internetové bankovníctvo a všetky základné služby, ktoré by človek očakával. Treba si však dať pozor na výber z bankomatu. Zatiaľčo z bankomatu ČSOB je výber zadarmo, z cudzích bankomatov (v SR aj v zahraničí) sa účtuje poplatok 6 EUR.

Medzi zahraničné banky dostupné pre slovenských klientov patria Revolut, Vivid, N26 a Monese. Okrem Monese, ktorá je EMI, ostatné 3 disponujú bankovou licenciou.

Banka Revolut patrí k najznámejším vďaka svojej výbornej mobilnej aplikácii. Spočiatku išlo o EMI, ale nedávno spoločnosť získala aj bankovú licenciu a aj existujúci klienti sa už môžu prepnúť do režimu bankovej regulácie. Revolut nemá kamenné pobočky, ani internet banking. Cestovatelia určite ocenia výhodné kurzy na výmenu mien (malo by ísť o medzibankové kurzy), ale nechýbajú ani možnosti nákupu populárnych akcií, kryptomien a komodít. Mňa osobne potešila možnosť frakčného nákupu akcií a tiež obmedzený počet obchodov mesačne bez poplatku. K účtu je k dispozícii zadarmo debetná karta Mastercard, s ktorou sa dá vybrať do 200 EUR v najviac 5 výberoch za mesiac v ľubovoľných bankomatoch. Ďalšie výbery sú spoplatnené sumou 2%, najmenej však 1 EUR.

Veľmi zaujímavá je aj nemecká banka Vivid, ktorá sa pýši bankovou licenciou. Od konkurencie sa odlišuje kovovou VISA kartou zadarmo a špeciálnym cashback programom do akcií. Funguje to tak, že zákazník si zvolí obľúbenú akciu, do ktorej bude prichádzať cashback (a nakupovať jej časti). Bohužiaľ na Slovensku zatiaľ nie je možné tieto akcie nakupovať mimo cashback programu, ale verím, že je to len otázka času. Štandardný cashback je 0,1% z nákupu, avšak pre niektoré podniky je až 10%. V slovenských podmienkach som zatiaľ objavil tento mimoriadny 10% cashback pre Netflix a Spotify. Okrem toho pre ďalšie rôzne prípady sa cashback pohybuje aj na úrovniach 1 a 3 %. Poteší aj výber z ľubovoľného bankomatu zadarmo do 200 EUR, nad tento limit sú to však 3%.

Ďalšou známou bankou je nemecká N26, ktorá však zadarmo toho veľa neponúka. Je výborné, že disponuje bankovou licenciou, ale zadarmo neobsahuje ani fyzickú debetnú kartu. Vo vybraných obchodoch existuje cashback.

Poslednou bankou v mojom porovnaní je britská Monese.Táto banka nemá bankovú licenciu a ide teda o EMI. K dispozícii je zadarmo karta Mastercard, slušná mobilná aplikácia a 6 výberov z ľubovoľného bankomatu mesačne. Táto banka nemá žiadny cashback program. Zaujímavosťou je belgický IBAN účtu.

Akékoľvek hodnotenie je subjektívne, ale predsa si dovolím napísať moje tipy na banky, ktoré stoja za vyskúšanie. Zo slovenských je to určite 365 banka a Fio, zo zahraničných jednoznačne Vivid a Revolut.

Želám šťastnú ruku pri výbere a žiadne nepríjemné poplatky!

Banka Banka / EMI Mobilná aplikácia Internet Banking Kamenná pobočka Debetná karta Výber z bankomatu Cashback / Odmeny Sporiaci účet – úrok Fio banka áno Áno áno Mastercard/Maestro 2 výbery z akéhokoľvek bankomatu / mesiac Zľavové kupóny na https://www.mojmastercard.sk/vyhody.html Áno – 0,03 % mBank banka áno Áno áno Mastercard – zadarmo ak sa z nej zaplatí aspoň 70 EUR za mesiac, alebo klient čerpá úverový produkt, inak 1,30 EUR Nad 70 EUR zadarmo, pod 70 EUR 1,30 za výber – platí pre SR aj zahraničie Zľavové kupóny na https://www.mojmastercard.sk/vyhody.html Áno (mSporenie) – 0,01 % 365 Bank banka áno áno Nie (ale materská Poštová banka áno) Mastercard bankomaty 365 banky – zadarmo, iné bankomaty – 2,50 EUR Cashback program PeniazeSpäť, Zľavové kupóny na https://www.mojmastercard.sk/vyhody.html Áno – Sporenie – 0,0365 % Syslenie (zaokrúhľovanie platby kartou/zostatku na účte) – 3,65 % ČSOB banka áno áno áno Visa classic bankomaty ČSOB zadarmo iné 6 EUR nie Sporiaci účet Depozit, do 0,11% v prípade aktívneho využívania Smart účtu Revolut banka/EMI áno nie nie Mastercard do 200 EUR / 5 výberov (čo nastane skôr) mesačne zadarmo z ľubovoľného bankomatu, potom 2% z výberu, najmenej však 1 EUR - možnosť sporenia v Trezore, ale bez úroku Vivid banka áno nie nie VISA do 200 EUR mesačne zadarmo z ľubovoľného bankomatu, potom 3% z vybranej sumy cashback vo forme Stock Rewards do vybranej akcie - 0.1/1/3/10% nie N26 banka áno nie nie len virtuálna Mastercard - cashback pri vybraných obchodoch nie Monese EMI áno áno nie Mastercard 6 výberov mesačne zadarmo z ľubovoľného bankomatu, potom 1,5 EUR nie áno, bez úroku