Investovanie do ETF fondov na Slovensku

V poslednom čase sa na mňa obrátili viacerí moji priatelia s rôznymi otázkami na tému osobných financií. To ma inšpirovalo k založeniu môjho nového blogu, v ktorom by som sa chcel venovať pozoruhodným finančným produktom. Vo svojom prvom článku by som sa chcel pozrieť na moderný spôsob investovania – ETF fondy, ktorý ešte stále na Slovensku nie je veľmi rozšírený.

Na úvod si povedzme, čo ETF je a prečo je pre investorov taký výhodný. ETF – Exchange-traded fund je finančný inštrument, s ktorým sa obchoduje na burze a je možné ho za veľmi nízky poplatok nakúpiť aj predať kedykoľvek (v čase, keď je burza otvorená). Ide o pasívne spravovaný fond, ktorý môže obsahovať akcie, dlhopisy, komodity a pod. Existujú tisícky rôznych ETF fondov a každý investor si dokáže nájsť ten svoj, či už ide o ETF kopírujúce indexy, konkrétne priemyselné sektory, či zlato.

V porovnaní s klasickými podielovými fondami sú ETF fondy výrazne lacnejšie z pohľadu poplatkov. Z pohľadu slovenského investora to však nie je jediná výhoda. V prípade podielových fondov vzniká potreba platby dane z príjmu pri redemácii (odpredaj) investície. V prípade ETF však po roku držania zaniká povinnosť zdaňovania.

Je veľmi smutné, že táto forma investovania do slovenských bánk ešte takmer vôbec nedorazila. Pripravil som však pre vás prehľad možností, ako bežný slovenský investor môže do ETF investovať.

Bežný investor má v zásade dve možnosti, ako preniknúť do sveta ETF. Prvou je samostatný nákup ETF na burze cez brokera. Druhou je využitie tzv. robo-advisora, kedy celú prácu za vás urobí sprostredkovateľ, ktorý zabezpečí udržiavanie portfólia v požadovanom investičnom profile za pomoci rebalansovania. Tento robo-advisor stojí medzi investorom a brokerom a investora odbremení od väčšiny starostí. Nevýhodou sú vyššie poplatky v porovnaní so samostatným nákupom. Dnes sa pozrieme na túto druhú možnosť.

Prvou spoločnosťou je Finax. Ide o slovenskú spoločnosť, ktorú založil slávny tenista Dominik Hrbatý so svojim bratom. Jej výhodou sú transparentné poplatky a daňová optimalizácia na slovenské zákony. Vďaka tzv. časovému testu (držanie ETF dlhšie ako rok) a stratégií, ktorá túto výhodu rešpektuje, tento je tento produkt oslobodený od dane z výnosu (príjmu).

Ďalšou spoločnosťou je česká Portu, ktorá patrí pod Wood & Company. Jej hlavnou nevýhodou je okrem vyšších poplatkov aj absencia daňovej optimalizácie na slovenské zákony, z čoho pramení povinnosť platby 19% dane z príjmu pri výbere.

ETFmatic je britská spoločnosť, ktorá je však otvorená aj pre občanov EÚ a umožňuje otvárať účty aj v EUR. Jej výhoda spočíva v nižších poplatkoch za správu. Bohužiaľ v tomto prípade tiež absentuje daňová optimalizácia na slovenské zákony. Daň sa však nezráža na strane spoločnosti, ale klient dostane raz ročne výpis všetkých operácií a priznanie prípadnej dane už je v jeho réžii.

PurpleTrading je slovenská pobočka českého brokera, ktorý sa prevažne venuje forexu. Má však aj možnosť pravidelného investovania do predvolených ETF portfólií. Tento broker nevykonáva rebalansing, preto nenastáva problém s časovým testom a teda nevzniká daňová povinnosť pri výbere prostriedkov.

Partners Investments Pravidelné investovanie je produkt, ktorý sa dá otvoriť exkluzívne len cez spoločnosť Partners Group. Medzi jeho výhody môžeme zarátať daňovú optimalizáciu na slovenské zákony, nakoľko rebalansing rešpektuje časový test. Druhou výhodou je využitie inštitútu Dlhodobého investičného sporenia, ktoré tiež zabezpečuje oslobodenie od dane z výnosu (musí však byť dodržaný horizont 15 rokov). Bohužiaľ tieto výhody zatieňujú veľmi vysoké poplatky. Pri tomto produkte čaká investora na úvod poplatok za cieľovej sumy, v závislosti od stratégie od 2 po 3,5 % + DPH (tieto percentá sa znižujú nepriamo úmerne k cieľovej sume). Ďalej prichádza priebežný poplatok za správu a riadenie portfólia vo výške 1% z majetku + DPH. A ako zlatý klinec tu máme ešte polatok za výkonnosť 10% zo zhodnotenia.

Tatra banka nedávno prišla so svojím vlastným riešením na poli ETF fondov. Treba však podotknúť, že ide o tzv. fond fondov – Globálny akciový fond, ktorý sa skladá z viacerých ETF fondov a je riadený portfóliovými manažérmi Tatra Banky. Z vonkajšieho pohľadu teda ide o podielový fond a preto sa naňho nevzťahujú daňové výhody a prichádza k 19% dani z výnosu v prípade výberu. Jedinou možnosťou ako sa vyhnúť tejto dani je využitie podmienok Dlhodobého investičného sporenia. Drobnou výhodou pre klientov Tatra Banky je aj fakt, že toto sporenie sa od sumy 50 EUR mesačne započítava do programu odmeňovania, ktorý znižuje poplatok za vedenie účtu.

Poplatky

Ročný poplatok za správu Poplatok za spracovanie platby Minimálna vstupná investícia Daň z výnosov (príjmu) Finax 1% 1% 20 EUR oslobodené v prípade roku držania, inak 19% Portu 1% (zľava v prípade fixovaného obdobia 5 rokov - 0.8% 7 rokov – 0.75% 10 rokov – 0.66% 15 rokov – 0.6%) + poplatok za zvolenú stratégiu 0.89%/1.29%/1.89% 0 EUR 20 EUR 19% ETFMatic 0.48% + TER 0.12% 0 EUR 1000 EUR Záleží od počtu rebalansing operácií (teda daň hrozí) PurpleTrading 0.99% 0 EUR 20 EUR Oslobodené Partners Investments Sporenie 1% + poplatok z cieľovej sumy 2-3.5% + 10% poplatok za výkonnosť zo zisku 0 EUR 50 EUR Oslobodené Tatra Banka Globálny akciový fond 1.02 % + poplatok v prípade nedodržania horizontu 3 roky (1-3% podľa roku)

0 EUR 1 EUR 19% (oslobodené v prípade DIS)

V prípade slovenských produktov k poplatkom treba prirátať ešte 20% DPH

Na záver nás čaká môj osobný rebríček výhodnosti jednotlivých produktov. Ide o môj subjektívny pohľad, preto ho prosím neberte ako jediný správny.

Produkt spoločnosti Finax ma presvedčil zmysluplnou výškou poplatkov, využitím daňovej optimalizácie pre slovenskú legislatívu aj transparentnosťou investícií.

Budem rád, ak sa mi ozvete so svojimi skúsenosťami a názormi.

Veľa šťastia v investovaní, priatelia!